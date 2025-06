La forza di una donna anticipazioni puntate dal 7 all’11 luglio: drammatiche notizie per Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è una delle serie tv che stanno conquistando maggiormente il pubblico italiano. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Bahar. Le anticipazioni delle nuove puntate della serie tv in programma da lunedì 7 a venerdì 11 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che non ci saranno buone notizie per Bahar. La donna cadrà in una profonda depressione dopo la scoperta che Sarp aveva un’amante. La protagonista ripenserà ai vari momenti in cui avrebbe potuto intuire la verità sulla doppia vita del marito. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Bahar perderà tutto lo stipendio appena recepito quando verrà aggredita.

La forza di una donna anticipazioni: Bahar scopre di avere una grave malattia

Ma le brutte notizie per Bahar non saranno finite qui. Le anticipazioni de La forza di una donna in programma dal 7 all’11 luglio sui teleschermi di Canale 5 raccontano che la protagonista scoprirà di avere una grave malattia, l’anemia aplastica. La donna apprenderà che dovrà sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo anche se inizialmente si rifiuterà di affrontare la questione. Purtroppo le condizioni di salute di Bahar peggioreranno sempre di più. Doruk e Nisan appariranno parecchio preoccupati per la loro madre. Proprio quest’ultima accuserà un nuovo svenimento che la porterà a capire di dover iniziare la terapia se non vuole lasciare i suoi amati troppo presto. Una nuova settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende di Bahar e di tutti i protagonisti della serie tv.