La notte nel cuore, come e quando finisce la serie tv turca? Tutto sul finale

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo in questo momento in Italia. Ogni domenica le vicende di Melek e Nuh collezionano oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a battere la concorrenza di altre reti. Mediaset ha dimostrato di aver trovato un nuovo prodotto valido made in Turchia. La serie tv composta da 34 episodi di circa 130 minuti ciascuna continuerà la sua messa in onda per tutto il 2025 per concludersi salvo cambiamenti di programmazione nel 2026 con un finale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni sul finale de La notte nel cuore rivelano che Nuh si sottoporrà ad un delicato intervento chirurgico. La sua vita rimarrà appesa tra la vita e la morte. Nel frattempo, sua madre Sumru affronterà le conseguenze delle sue azioni e Tahsin farà una mossa che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

La notte nel cuore, anticipazioni finale: Tahsin sposa Sumru

Le anticipazioni di La notte nel cuore riguardanti il finale di stagione in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che il pubblico tirerà un sospiro di sollievo quando Nuh uscirà indenne dalla sala operatoria. Inoltre Tahsin manterrà la sua promessa di matrimonio a Melek e suo fratello. L’uomo proporrà di sposare Sumru, continuando felicemente la loro relazione. Cihan, invece, rimarrà vittima di un’aggressione durante una rapina. L’uomo verrà portato in ospedale, dove verrà sottoposto ad un intervento che non avrà drammatiche conseguenze. Infine Melek darà alla luce una bambina. Un lieto fine. quindi, per tutti i personaggi della serie tv turca.