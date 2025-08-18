La forza di una donna anticipazioni puntate dal 25 al 29 agosto: Enver fa una scoperta choc, ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 25 a venerdì 29 agosto su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hatice troverà la forza di andare a casa dell’ex amante di suo marito per avere un incontro. Nel frattempo a casa di Bahar si presenteranno delle persone poco raccomandabili che diranno di essere i nuovi proprietari dell’immobile. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp chiederà a Levent di organizzare un incontro con Sirik mentre Doruk e Nisan si affezioneranno sempre di più ad Arif. In questo frangente, Doruk dimostrerà di volere il suo vicino di casa come papà.

La forza di una donna anticipazioni: Enver scopre che Sarp è ancora vivo

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in onda dal 25 al 29 agosto su Canale 5 rivelano che Bahar verrà ricoverata in clinica per dei controlli. Enver si prenderà cura dei nipoti facendoli da mangiare e portandoli a scuola. Hatice, nel frattempo, riceverà una strana chiamata da parte dell’amante del suo ex marito circa la possibilità che le sue figlie siano compatibili con Bahar per donarle il loro midollo osseo. Enver, invece, scoprirà che Sarp è ancora vivo grazie ad una rivelazione di Batir. L’uomo pretenderà che sua figlia Sirin gli organizzi un incontro con l’ex genero altrimenti andrà alla polizia a raccontare tutto.