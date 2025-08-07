La forza di una donna, spoiler 7 agosto 2025: Arif vuole chiarire con Bahar, lei…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 7 agosto 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo giorni di freddezza Arif proverà a parlare con Bahar ma lei non vorrà sentire ragioni. Dopo quello che è successo prova ancora troppo rancore nei confronti dell’uomo, di Yeliz ed Enver e non riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle.

Spoiler La forza di una donna 7 agosto 2025: Sirin fa arrestare Yeliz

Suat si arrabbierà molto con Piril per la sua iniziativa, pensa che sarebbe troppo pericoloso avvicinarsi a Bahar. Dopo aver scoperto che Sirin ha picchiato Bahar durante il loro scontro Ceyda sarà furiosa e deciderà di fare qualcosa per aiutare l’amica.

Yeliz e Ceyda si recheranno a casa di Hatice per punire la figlia dopo l’accaduto. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno però sapere che Sirin riuscirà a chiedere aiuto. Cosa succederà? Yeliz verrà arrestata nelle puntate di oggi.