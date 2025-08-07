La forza di una donna, spoiler 7 agosto 2025: Arif vuole chiarire con Bahar, lei…
Bahar ancora arrabbiata con Arif, Sirin fa arrestare Yeliz. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 7 agosto 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che dopo giorni di freddezza Arif proverà a parlare con Bahar ma lei non vorrà sentire ragioni. Dopo quello che è successo prova ancora troppo rancore nei confronti dell’uomo, di Yeliz ed Enver e non riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle.
Spoiler La forza di una donna 7 agosto 2025: Sirin fa arrestare Yeliz
Suat si arrabbierà molto con Piril per la sua iniziativa, pensa che sarebbe troppo pericoloso avvicinarsi a Bahar. Dopo aver scoperto che Sirin ha picchiato Bahar durante il loro scontro Ceyda sarà furiosa e deciderà di fare qualcosa per aiutare l’amica.
Yeliz e Ceyda si recheranno a casa di Hatice per punire la figlia dopo l’accaduto. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno però sapere che Sirin riuscirà a chiedere aiuto. Cosa succederà? Yeliz verrà arrestata nelle puntate di oggi.