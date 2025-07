La forza di una donna anticipazioni puntate dal 14 al 18 luglio: Bersan incastra Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5 dove ha debuttato da un mese. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 luglio raccontano che Nisan vincerà dei libri e un computer in un concorso scolastico della scuola. La bambina chiederà ad Arif di aiutarla a vendere il portatile per racimolare del denaro per aiutare sua madre. Nel frattempo, Enver deciderà di affrontare sua figlia Sirin dopo aver letto una parte del suo diario segreto. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che la polizia farà il suo arrivo a casa di Bahar per perquisirla in seguito ad una segnalazione. Le forze dell’ordine saranno alla ricerca di un pacchetto di droga. Nisan e Doruk disperati cercheranno aiuto da Arif.

La forza di una donna anticipazioni dal 14 al 18 luglio: Bersan ha provato ad incastrare Bahar

Le anticipazioni delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 14 al 18 luglio su Canale 5 raccontano che Bahar apprenderà che a casa sua qualcuno aveva nascosto un pacchetto contenente delle sostanze proibite. La protagonista apprenderà che suo figlio aveva portato il sopracitato pacchetto a scuola dove l’aveva perduto prima dell’arrivo della polizia. Il pubblico a questo punto scoprirà che dietro il tentativo di incastrare Bahar si nasconde la mano di Bersan, la quale ha capito che Arif prova un debole per lei. Nel frattempo, le condizioni di salute della protagonista peggioreranno ancor di più. La donna accuserà uno svenimento in casa mentre sta cucinando la cena.