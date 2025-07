La forza di una donna anticipazioni puntate al 4 all’8 agosto: Ceyda e Yeliz vengono arrestate, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continuerà a sorprendere gli italiani nel corso delle nuove puntate in programma da lunedì 4 a venerdì 8 agosto sui teleschermi di Canale 5. Bahar entrerà in crisi dopo aver scoperto che Enver sapeva della storia extraconiugale tra Sirin e Sarp. La donna deciderà di affrontare il padrino, dove lo accuserà di averle taciuto la verità. Bahar caccerà di casa Enver, che troverà ospitalità a casa di Arif. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna si apprende che la protagonista apparirà desiderosa di avere un confronto con Sirin dopo la scoperta che era l’amante di suo marito. Bahar scoprirà che Sirin ha trovato ospitalità a casa di Jale e Musa. La donna a questo punto raggiungerà la casa dei parenti dove avrà un fortissimo scontro fisico con la sorellastra.

La forza di una donna anticipazioni: Ceyda e Yeliz arrestate dopo la denuncia di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna in programma dal 4 all’8 agosto su Canale 5 rivelano che Bahar tornerà a casa piena di lividi. La donna mentirà ai figli sull’origine dei suoi graffi. Ceyda e Yeliz, invece, decideranno di vendicarsi di Sirin dopo aver scoperto cosa ha fatto a Bahar. Le donne picchieranno la figlia di Enver, che sporgerà denuncia alla polizia. Alla fine, Ceyda e Yeliz verranno arrestate. Nel frattempo, Sarp dimostrerà di non aver dimenticato la sua prima famiglia. L’uomo si recherà al cimitero a visitare le finte tombe di Nisan, Doruk e Bahar, dove ripercorre i bei momenti passati insieme. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi.