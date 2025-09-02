La forza di una donna anticipazioni dall’8 al 13 settembre: un grave lutto sconvolge Piril

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continuerà la sua messa in onda anche nella settimana prevista da lunedì 8 a sabato 13 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Enver chiederà ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l’ordine delle camice, lavorando presso la stireria di Sema. La donna sarà all’oscuro che il lavoro viene fatto all’insaputa della proprietaria. Nel contempo, Sarp vorrà recarsi in ospedale per avere un confronto con Enver. Sarà qui che l’uomo incontrerà Doruk, che lo riconoscerà chiamandolo papà. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Munir proverà ad uccidere Enver per evitare che parli di Sarp mentre Julide verrà ritrovata senza vita nella piscina di casa.

La forza di una donna anticipazioni: Piril sconvolta dalla morte di Julide

Le anticipazioni de La forza di una donna in programma dall’8 al 13 settembre su Canale 5 rivelano che Doruk informerà sua sorella Nisan di credere che loro padre sia tornato. Nel frattempo, Piril apparirà molto angosciata dopo aver trovato la suocera senza vita. Suat a questo punto prenderà in mano la situazione, ordinando ai suoi uomini di seppellire il corpo senza vita di Julide nelle finte tombe di Nisan, Doruk e Bahar. L’uomo racconterà poi a Sarp che sua madre è scappata dopo aver provato ad annegare i suoi figli. Nel frattempo, Doruk informerà Ceyda di essere convinto di aver visto Sarp. La cantante ne parlerà con Yeliz, tanto che le due inizieranno a temere che questo fatto possa traumatizzare ancor di più Bahar.