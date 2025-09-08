La forza di una donna anticipazioni dal 15 al 21 settembre: Sirin dona il suo midollo osseo a Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 15 al 21 settembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Nisan e Doruk non andranno d’accordo durante l’assenza della madre ricoverata in ospedale. Arif riuscirà a riportare la calma tra i due bambini. Intanto Yusuf apparirà sempre più frustato mentre Sarp verrà convinto da Enver a non avvicinarsi ai suoi figli. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che il sarto, Hatice e Yeliz organizzeranno uno stratagemma per proteggere Nisan e Doruk. Intanto Bahar verrà assistita da Ceyda come Arif che le chiederà di sposarlo. La donna comunque accuserà un nuovo malore, generando molta apprensione tra i famigliari. Sarp, invece, avrà un nuovo confronto con Enver e Ceyda dove scoprirà che Bahar è molto malata.

La forza di una donna anticipazioni: Sarp a confronto con Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le puntate in onda dal 15 al 21 settembre su Canale 5 rivelano che Sarp correrà da Piril, alla quale rivelerà che la sua prima moglie è viva ma è gravemente malata. La donna mossa da compassione rivelerà al marito dove poter trovare Sirin. Sarp si recherà a casa di Suat, dove avrà un confronto con l’ex cognata. Sirin accetterà di donare il midollo osseo a Bahar, chiedendo qualcosa in cambio a Sarp. Nonostante le difficoltà, la storia tra la protagonista e Arif diventerà sempre più profonda. I due comunque manterranno all’oscuro ancora Nisan e Doruk, molto ansiosi per la madre in ospedale. Infine Yesim scoprirà che Nezir non è in coma ma è stata rapita, finendo sotto il suo controllo.