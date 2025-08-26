La forza di una donna anticipa l’orario dall’1 settembre: tutto sul cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua a stupire milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5 grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk registrano quasi 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 22%. Numeri davvero importanti nonostante i vari cambi di programmazione di cui la dizi turca è rimasta vittima in questa estate. A tal proposito, La forza di una donna sarà costretta ad una nuova variazione d’orario a causa dell’inizio della nuova stagione televisiva di Mediaset. In particolare da lunedì 1 settembre, la serie tv andrà in onda a partire dalle ore 15:45 fino alle 16:45 quando prenderà la linea Dentro la notizia, il nuovo spazio d’informazione di Canale 5 guidato da Gianluigi Nuzzi che prenderà il posto di Pomeriggio Cinque, andato ufficialmente in pensione dopo il flop di ascolti registrato con Myrta Merlino.

La forza di una donna anticipa la messa in onda su Canale 5

La serie tv anticiperà la sua messa in onda a partire dall’1 settembre per permettere la messa in onda di Dentro La Notizia. Le anticipazioni delle nuove puntate de La forza di una donna rivelano che Enver confiderà a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo. Bahar preoccupata per l’assenza del sarto pregherà Arif di aiutarla. Allo stesso tempo, Ceyda consiglierà al suo amico di confidare tutto il suo amore a Bahar. Arif inviterà la protagonista in un locale sul mare dove gli confiderà tutti i suoi sentimenti. Suat prometterà a Sirin dei soldi in cambio di informazioni su Bahar ed i due figli. Piril sarà rassicurata dal padre che la protagonista ha già un altro uomo.