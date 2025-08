Io sono Farah e Forbidden Fruit, cambia tutto per Ferragosto: la decisione di Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah e Forbidden Fruit sono due delle serie tv turche che hanno debuttato in queste settimane in Italia. Entrambe hanno raggiunti importanti ascolti sui teleschermi di Canale 5, non facendo rimpiangere Uomini e Donne e Tradimento, che torneranno a settembre. Nonostante il grande successo ottenuto in queste settimane, le vicende di Farah e delle sorelle Yilmaz subiranno un cambio di programmazione per quanto concerne la settimana di Ferragosto (11-17 agosto). In particolare, Io sono Farah sarà sospesa per tutta la settimana mentre Forbidden Fruit salterà solo l’appuntamento previsto il 15 agosto. Al suo posto, Mediaset ha deciso di mandare in onda un doppio appuntamento di If yuo love, altra serie tv turca che ha debuttato in questi giorni su Canale 5 con un grande riscontro di ascolti.

Io sono Farah e Forbidden Fruit anticipazioni prossime puntate su Canale 5

Ci saranno alcuni cambi di programmazione per quanto riguarda la settimana di Ferragosto su Canale 5. Io sono Farah e Forbidden Fruit torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 18 agosto con nuove puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni delle serie tv rivelano che la madre di Kerim si avvicinerà sempre di a Tahir, che le offrirà protezione da Ali Galip. La donna deciderà di prendere alloggio nella tenuta del criminale insieme al figlio gravemente malato. Allo stesso tempo, Yildiz e Halit attraverseranno una crisi coniugale. L’uomo prenderà male la scoperta che sua moglie l’ha truffato con la complicità di una commessa. Per questo motivo, lascerà il tetto coniugale per rifugiarsi tra le braccia dell’ex moglie Ender.