La forza di una donna accorciata dal 28 luglio: debutta una nuova serie tv su Canale 5

La forza di una donna è la serie tv che sta registrando ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Bahar, Nisan e Doruk. Dopo alcuni giorni di durata monstre su Canale 5, ecco che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di attuare un cambio di programmazione. In particolare, La forza di una donna accorcerà di durata per permettere la messa in onda di una nuova serie tv che prenderà il via lunedì 28 luglio. Si tratta di Io sono Farah, uno sceneggiato made in Turchia con protagonista Demet Ozdemir, che abbiamo apprezzato in Daydream – Le ali del sogno al fianco di Can Yaman. Di conseguenza, Io sono Farah debutterà alle ore 15:45 per poi passare la linea alle vicende di Bahar e Arif alle ore 17:15. Una nuova variazione d’orario che siamo sicuri non piacerà molto ai fan di Canale 5.

La forza di una donna in onda dal 28 luglio dalle 17:15

La forza di una donna andrà in onda dal 28 luglio a partire dalle ore 17:15 per permettere la messa in onda di Io sono Farah, una nuova serie tv con protagonista Demet Ozdemir. Ma cosa succederà nei nuovi appuntamenti dello sceneggiato in programma a fine luglio su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che la malattia di Bahar continuerà a peggiorare e per questo motivo alternerà motivi di profonda tristezza ad istanti d’ironia. Intanto i gemelli festeggeranno il primo compleanno al fianco di Alp ovvero Sarp. Suat informerà Piril che Bahar è viva e vegeta. La donna scoprirà che la madre di Alp, Julide, è ospite a casa di suo padre. Questa scoperta spingerà Bahar a raccontare a suo marito che Bahar ed i suoi figli non sono periti in un incidente.