Innocence anticipazioni puntata 26 luglio: Ilker si sposa, Ela si risveglia dal coma

Innocence sta conquistando sempre più pubblico sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Bahar torneranno il prossimo sabato 26 luglio con una nuova puntata pronta ad emozionare i telespettatori da casa. Hale chiederà ad Irem di sposare suo figlio Ilker in carcere per riabilitare la sua figura agli occhi del mondo dopo lo scandalo in cui era rimasto coinvolto. Nonostante Harun provi a tenere la figlia lontana da tale situazione, le nozze avranno luogo. Dalle anticipazioni di Innocence si apprende che Harun perderà la ragione appena scoprirà che Irem e Ilker si sono sposati, tanto da cercare un modo per annullare le nozze. Ma la giovane difenderà la sua scelta, annunciando la sua intenzione di trasferirsi dai suoceri.

Innocente anticipazioni 26 luglio: Ela si risveglia dal coma dopo l’aggressione

Le anticipazioni di Innocence riguardanti la nuova puntata che sarà in onda sabato 26 luglio in prima visione su Canale 5 rivelano che il matrimonio di Ilker e Irem diventerà un caso mediatico. Una novità che arriverà alle orecchie di Bahar, la quale accuserà dei rimorsi di coscienza per non essere riuscita a proteggere la figlia. Anche sua suocera Gulizar accuserà Bahar di essere la responsabile della rovina di suo figlio e di sua nipote. Nel frattempo arriveranno delle buone notizie dall’ospedale. Ela si risveglierà dal coma dopo essere stata aggredita da Ilker. La donna uscirà dalla terapia intensiva, tanto che tutti saranno in attesa delle sue prime dichiarazioni riguardanti il caso che ha sconvolto la Turchia.