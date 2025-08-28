La forza di una donna accorcia su Canale 5: tutti i dettagli sul nuovo orario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna sta continuando il suo incredibile successo su Canale 5. La serie tv che racconta le vicende di Bahar ed i suoi due figli stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, la dizi tueca subirà delle importanti modifiche nella programmazione. In particolare, La forza di una donna andrà in onda dall’1 settembre a partire dalle ore 15:45 fino alle 16:45 per lasciare spazio a Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi. Orario che sarà destinato a cambiare nuovamente a causa del ritorno di Uomini e Donne e il dating di Amici di Maria De Filippi fissati rispettivamente per il 22 e 29 settembre. Per questo motivo, la durata complessiva della serie tv andrà ad accorciarsi nuovamente. Una novità che siamo sicuri non piacerà ai numerosi fan che seguono la storia di Bahar.

La forza di una donna anticipazioni nuove puntate dall’1 settembre

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma dall’1 settembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ender confiderà a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo. Bahar apparirà molto preoccupata per l’assenza prolungata del sarto e per questo chiederà aiuto ad Arif. Quest’ultimo inviterà la protagonista a fare colazione in un bar in riva al mare dove gli aprirà il suo cuore. Suat, invece, incontrerà Sirin promettendole dei soldi in cambio di informazioni su Bahar ed i bambini. Umran sorprenderà Peyami e Bersan in un centro commerciale insieme. La donna furiosa telefonerà a Ceyda che chiuderà con l’ex amante, smettendo a lavorare nel night club.