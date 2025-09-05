[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fogna che non c’è a Macchia: l’appello di Marasco

Per affrontare il problema dell’assenza di allacci alla fognatura nelle frazioni di Macchia Libera e Posta di Monte Sant’Angelo, mi rivolgo al Sindaco con un appello concreto e documentato.

– Emergenza ambientale: l’assenza di allacci alla fognatura rappresenta un rischio concreto per l’ambiente e la salute pubblica, soprattutto durante la stagione estiva quando la presenza di attività turistiche aumenta la pressione sulle infrastrutture esistenti.

– Impatto sul turismo: la mancanza di servizi adeguati danneggiare l’immagine della zona e scoraggiare i turisti dal visitare la zona, con conseguenze negative per l’economia locale.

–Disagi per i residenti: gli abitanti della zona sono costretti a convivere con problemi di odori e inquinamento, con conseguente disagio per la loro qualità di vita.

Richieste al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo

– Realizzazione di allacci alla fognatura: richiedere la realizzazione di allacci alla fognatura per tutte le abitazioni e le attività presenti nella zona.

– Interventi urgenti: sollecitare interventi urgenti per risolvere il problema e garantire la salute pubblica e la tutela dell’ambiente.

– Piano di investimenti: chiedere un piano di investimenti per migliorare le infrastrutture di servizi nella zona e renderla più attraente per i turisti, soprattutto rinforzare la condotta l’acqua potabile AQP

Possibili soluzioni:

– Collaborazione con enti regionali e AQP: collaborare con enti regionali e nazionali per ottenere finanziamenti e supporto tecnico per la realizzazione dei lavori.

– Priorità per le zone turistiche: dare priorità alle zone turistiche per garantire che siano dotate di servizi adeguati e possano offrire una buona esperienza ai visitatori.

Speriamo che il Sindaco prenda in considerazione la mia richiesta e le esigenze dei residenti e dei turisti e adotti misure concrete per risolvere il problema, non risolto dal dopoguerra.

Giuseppe Marasco