“L’Ente autonomo Fiera di Foggia annuncia che la 73ma Fiera internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia, il cui svolgimento era previsto a partire dal 29 aprile al 1 maggio 2022 non potrà aprire i battenti in queste date, per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso Ente. Con auspicio di celebrarla nello stesso anno solare qualora mutino determinate condizioni”. Lo fa sapere l’ente foggiano.