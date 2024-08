La Festa Patronale di Manfredonia in mano ai cittadini volenterosi

A pochi giorni dall’ insediamento della giunta dell’amministrazione La Marca è stata avviata la procedura per la presa d’atto della costituzione del Comitato Festa Patronale Maria S.S. di Siponto 2024, presieduto dalla dott.ssa Stefania Fortunato, cittadina attiva che ha accettato di buon grado l’importante carica.

I tempi ristretti e la necessità di dare alla città la certezza che uno degli eventi più importanti dell’estate sipontina venga organizzato con tutti i crismi, hanno reso prioritario questo provvedimento.

A poche ore dalla nomina è stata indetta una riunione operativa aperta a tutti i cittadini desiderosi di contribuire alla realizzazione di una festa indimenticabile.

Sono stati accolti artisti, musicisti, volontari, associazioni, commercianti, chiunque con un talento da condividere o semplicemente voglia di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e le proprie idee o proposte, e si è cominciato a definire i primi dettagli organizzativi.

Si è formato così un comitato, al quale si può ancora aderire, fatto da semplici cittadini, studenti, appassionati che hanno a cuore le sorti della città.

Un comitato che contiene tante novità, fatto di persone che hanno come unico scopo quello di organizzare al meglio i festeggiamenti per la nostra Santa Patrona Maria S.S. di Siponto.

“La grande partecipazione all’incontro dimostra che in tanti desiderano far parte di questo importante progetto collettivo. – Ha affermato Stefania Fortunato. – Tutto questo contribuirà a creare un momento di aggregazione e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. È un segnale forte e chiaro da parte della cittadinanza che vuole impegnarsi in prima persona per l’organizzazione di questo evento di straordinaria importanza per la nostra città, un momento che permette di tramandare alle giovani generazioni le tradizioni e valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso”.

Adesso tocca a tutta la città contribuire, ognuno con le proprie possibilità, in modo che il comitato possa provvedere ad organizzare i festeggiamenti nel miglior modo possibile. Perché la Festa della Madonna è nostra e sta anche a noi renderla la più bella festa di sempre