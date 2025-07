[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La famiglia Elkann vende Iveco: passa all’indiana Tata Motors

Iveco Group è stata venduta all’indiana Tata Motors dal gruppo Exor, della famiglia Elkann.



L’accordo prevede “la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessari per affermarsi come leader globale in questo settore dinamico”.

L’Opa volontaria per 3,8 miliardi di euro complessivi, sarà promossa da una nuova srl di diritto olandese interamente controllata da Tata. Nessun impianto Iveco sarà chiuso. Il governo vigila e dice: “Seguiremo da vicino l’evoluzione dell’operazione”. Nella cessione sono state escluse le attività di difesa e i proventi netti derivanti da tali attività.

