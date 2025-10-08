La Dott.ssa Sipontina Zerulo nuovo dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche dell’ASL Foggia
ASL Foggia accoglie nella propria squadra la Dott.ssa Sipontina Zerulo, a cui è stato conferito l’incarico a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.
La firma del contratto, avvenuta nella sede della Direzione Generale, alla presenza del Direttore Generale Antonio Nigri e del Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Risorse Umane Salvatore D’Agostino, segna un nuovo passo nel percorso di crescita della nostra Azienda.
Il Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche è una figura chiave che mira a potenziare la qualità dell’assistenza, valorizzando le competenze e la dedizione dei professionisti che ogni giorno si prendono cura delle persone.
Benvenuta, Dott.ssa Zerulo.