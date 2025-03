[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Cosmano Sport Foggia organizza lo Stage per i giovani portieri

Esperienza unica rivolta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni con tecnici qualificati

A Foggia si terrà lo stage dei portieri organizzato dall’Asd Cosmano Sport Foggia in collaborazione con Guardian dal 23 al 27 giugno presso il Lucky Park, ex campo Figc. L’evento è stato organizzato da Massimo Caruso, Antonio Cagnazzo e Giuseppe Di Masi, tutti tecnici qualificati con tesserini Uefa GKB e Uefa Pro.

“Questo stage è una novità per questo settore” – spiega Massimo Caruso – “Lo stage è aperto ai ragazzi e alle ragazze dal 2008 al 2017. Avremo possibilità importanti di crescita perché i ragazzi saranno seguiti da tecnici formati”.

A breve saranno presentati gli altri tecnici che hanno esperienza in Lega Pro, Serie D, Eccellenza, Promozione, Settore Giovanile e si occuperanno della formazione dei ragazzi e delle ragazze nati/e dal 2008 al 2017.

“Vogliamo precisare che non lasceremo i ragazzi al temine dello stage ma avremo un progetto che inizierà da settembre a giugno per la crescita dei giovani portieri che saranno seguiti dai nostri tecnici” – ha aggiunto Giuseppe di Masi.

Sarà un’esperienza unica da vivere tra i pali e anche con lo sparapalloni. Le iscrizioni sono ancora aperte.

“Cercheremo di mettere in campo tutta la nostra professionalità” – ha concluso Antonio Cagnazzo – “Abbiamo tanta voglia di cominciare a realizzare qualcosa di importante per i nostri ragazzi e per la città”.

Tiziana Cuttano

responsabile comunicazione