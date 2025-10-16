La Casa di cura San Michele, pubblicazione scientifica nazionale su un caso clinico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In occasione del 126° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), tenutosi nei giorni scorsi a Rimini, è stato presentato un raro e significativo caso clinico di sindrome PASH, diagnosticato presso la Casa di Cura San Michele di Manfredonia (FG).

A esporre il caso è stato il Dr. Francesco Murano, medico internista della Struttura, che ha illustrato il percorso clinico che ha portato all’identificazione della PASH, una sindrome infiammatoria rara caratterizzata dalla coesistenza di pioderma gangrenoso, acne severa e idrosadenite suppurativa.

La diagnosi di questa sindrome è spesso difficile per la sua somiglianza con altre patologie dermatologiche più comuni; ed è stata possibile grazie a un attento lavoro di valutazione clinica, condotto all’interno dell’Unità Operativa di Geriatria, diretta dal Dr. Serafino Talarico, Primario del reparto.

Il riconoscimento di questo caso clinico da parte della SIMI rappresenta un importante traguardo per la Casa di Cura San Michele, a conferma della qualità dell’attività clinica e dell’impegno costante nella formazione, nella ricerca e nella cura personalizzata del paziente.