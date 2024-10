La casa della matrigna di Lady Diana venduta per 10,95 milioni

Venduta la residenza londinese di Raine Spencer, matrigna di Lady Diana, sita nel lussuoso quartiere di Mayfair. I nuovi proprietari hanno dovuto sborsare l’esorbitante cifra di 10,95 milioni di sterline. Questo elegante immobile non è solo una proprietà di prestigio, ma anche un luogo carico di significato storico e affettivo, rappresentando un capitolo significativo nella vita di Lady Diana e il rapporto complesso con la sua matrigna. Un pezzo della storia personale della “principessa del popolo” che torna sotto i riflettori.

Il padre di Lady Diana la acquistò a inizio anni ’90

Nel 1990, John “Johnnie” Spencer, ottavo conte Spencer e padre di Lady Diana, acquistò questa elegante dimora come gesto d’amore per sua moglie Raine. L’acquisto avvenne in un momento delicato, quando Raine stava affrontando la convalescenza dopo un grave ictus. John e Raine considerarono questa villa non solo una mera dimora, ma anche un simbolo del legame profondo tra i due, ma anche un luogo di tranquillità e cura durante un periodo difficile.

Una villa lussuosa curata minuziosamente

Architetti e arredatori curarono minuziosamente la residenza di Lady Diana, caratterizzata da un forte richiamo allo stile tradizionale inglese, con grande attenzione ai dettagli, rispecchiando il gusto raffinato e l’eleganza impeccabile di Raine Spencer. La villa è stata inoltre menzionata nel libro di Tina Gaudoin, dal titolo “Three Times a Countess”. L’opera tratta del rapporto tra Raine Spencer e la famiglia reale inglese.

Gli elementi caratteristici della dimora

Uno degli aspetti più affascinanti di questa residenza è l’amore di Johnnie Spencer per la biblioteca al primo piano, un rifugio intimo dove trascorreva il suo tempo immerso nella lettura. Raine, invece, amava intrattenere gli ospiti nella sala da pranzo situata al piano terra, decorata con un vivace rosso, lo stesso colore che caratterizza la sala da pranzo di Althorp House, la storica residenza della famiglia Spencer.