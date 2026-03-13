Lavoro

“La Capitanata vuole lavoro”

Comunicato Stampa13 Marzo 2026
La Capitanata vuole lavoro

Nella Sanitaservice della Capitanata è stato pubblicato un concorso per:

  • 16 ausiliari/pulitori
  • 9 soccorritori
  • 3 autisti di ambulanza

In totale 28 posti di lavoro. Le domande arrivate sono impressionanti:

  • 5.034 per ausiliari/pulitori
  • 1.725 per soccorritori
  • 1.483 per autisti di ambulanza

Parliamo di oltre 8.000 persone che hanno presentato domanda per soli 28 posti. Questi numeri raccontano una verità che nella Capitanata conosciamo bene: IL LAVORO MANCA.

Migliaia di persone partecipano a un concorso perché cercano una possibilità, una stabilità, un futuro. Dietro quei numeri ci sono giovani che non vogliono andare via, padri e madri di famiglia, persone che chiedono semplicemente di poter lavorare. Questa è la fotografia reale del nostro territorio.

La politica non può restare in silenzio davanti a questi numeri. Non possono essere considerati solo statistiche. Devono diventare un campanello d’allarme. Serve uno scossone vero, serve una visione per il lavoro, servono scelte coraggiose per creare occupazione e dare prospettive alla Capitanata. Perché una terra dove oltre 8.000 persone concorrono per 28 posti è una terra che ha bisogno di attenzione immediata.

La Capitanata merita di più. La Capitanata vuole lavoro.

Michele Arminio

