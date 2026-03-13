[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Capitanata vuole lavoro

Nella Sanitaservice della Capitanata è stato pubblicato un concorso per:

16 ausiliari/pulitori

9 soccorritori

3 autisti di ambulanza

In totale 28 posti di lavoro. Le domande arrivate sono impressionanti:

5.034 per ausiliari/pulitori

1.725 per soccorritori

1.483 per autisti di ambulanza

Parliamo di oltre 8.000 persone che hanno presentato domanda per soli 28 posti. Questi numeri raccontano una verità che nella Capitanata conosciamo bene: IL LAVORO MANCA.

Migliaia di persone partecipano a un concorso perché cercano una possibilità, una stabilità, un futuro. Dietro quei numeri ci sono giovani che non vogliono andare via, padri e madri di famiglia, persone che chiedono semplicemente di poter lavorare. Questa è la fotografia reale del nostro territorio.

La politica non può restare in silenzio davanti a questi numeri. Non possono essere considerati solo statistiche. Devono diventare un campanello d’allarme. Serve uno scossone vero, serve una visione per il lavoro, servono scelte coraggiose per creare occupazione e dare prospettive alla Capitanata. Perché una terra dove oltre 8.000 persone concorrono per 28 posti è una terra che ha bisogno di attenzione immediata.

La Capitanata merita di più. La Capitanata vuole lavoro.

Michele Arminio