“La Capitanata vuole lavoro”
La Capitanata vuole lavoro
Nella Sanitaservice della Capitanata è stato pubblicato un concorso per:
- 16 ausiliari/pulitori
- 9 soccorritori
- 3 autisti di ambulanza
In totale 28 posti di lavoro. Le domande arrivate sono impressionanti:
- 5.034 per ausiliari/pulitori
- 1.725 per soccorritori
- 1.483 per autisti di ambulanza
Parliamo di oltre 8.000 persone che hanno presentato domanda per soli 28 posti. Questi numeri raccontano una verità che nella Capitanata conosciamo bene: IL LAVORO MANCA.
Migliaia di persone partecipano a un concorso perché cercano una possibilità, una stabilità, un futuro. Dietro quei numeri ci sono giovani che non vogliono andare via, padri e madri di famiglia, persone che chiedono semplicemente di poter lavorare. Questa è la fotografia reale del nostro territorio.
La politica non può restare in silenzio davanti a questi numeri. Non possono essere considerati solo statistiche. Devono diventare un campanello d’allarme. Serve uno scossone vero, serve una visione per il lavoro, servono scelte coraggiose per creare occupazione e dare prospettive alla Capitanata. Perché una terra dove oltre 8.000 persone concorrono per 28 posti è una terra che ha bisogno di attenzione immediata.
La Capitanata merita di più. La Capitanata vuole lavoro.
Michele Arminio