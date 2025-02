[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Camera di Commercio presenta il progetto sulle Denominazioni Comunali (De.Co.) per la valorizzazione e la tutela delle produzioni locali.

Un incontro strategico, quello che si è svolto presso la sala Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, per presentare il progetto sulle De.Co., le Denominazioni Comunali, volto a valorizzare e promuovere le produzioni tipiche dei territori di Capitanata.

Dal pane ai salumi, dagli ortaggi ai dolci tipici, passando per eventi folkloristici o tradizionali. Un’iniziativa voluta fortemente dall’Ente camerale che intende rafforzare l’identità territoriale attraverso le eccellenze gastronomiche, culturali e artigianali della provincia di Foggia, esaltandone tipicità e unicità.

L’evento ha registrato una partecipazione consistente da parte degli attori coinvolti – i Comuni della provincia, i GAL e le Associazioni di Categoria – a dimostrazione del grande interesse suscitato e della volontà condivisa di creare sinergie per la promozione del territorio, attraverso il patrimonio gastronomico, artigianale e culturale.

Per il Presidente Giuseppe Di Carlo “Il progetto De.Co. sosterrà le economie locali, dando valore alle tradizioni locali e creerà nuove prospettive di sviluppo per tutto il territorio provinciale. La grande partecipazione all’incontro di presentazione del progetto conferma l’importanza del lavoro di squadra tra Istituzioni, imprese e associazioni per costruire insieme un percorso di valorizzazione territoriale”.

Il progetto prevede diversi step di accompagnamento rivolti ai Comuni interessati all’istituzione delle De.Co., con l’obiettivo di riconoscere e certificare le produzioni tradizionali e tipiche dei singoli territori, garantendone maggiore visibilità e competitività sul mercato.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia della Camera di Commercio di Foggia, che punta a uno sviluppo sostenibile e integrato del territorio. La valorizzazione delle De.Co. si affianca ad altri progetti strategici rivolti alla valorizzazione del territorio tra cui il potenziamento dell’Aeroporto Gino Lisa, la promozione del brand turistico “Gargano & Daunia”, il supporto alle imprese locali e la creazione di reti per la crescita economica del territorio.

Attraverso queste azioni, la Camera di Commercio si conferma un punto di riferimento per il sistema economico locale, favorendo lo sviluppo di un’offerta turistica e imprenditoriale sempre più competitiva, sostenibile e attrattiva.