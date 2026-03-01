La caduta di Sal Da Vinci a Domenica In e il bacio tra Levante e Mara Venier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, per Sal Da Vinci è arrivato anche un piccolo incidente in diretta televisiva. Ospite dello speciale di Domenica In condotto da Mara Venier, il cantante è stato accolto con entusiasmo dal pubblico in studio.

Appena presentato, il neo vincitore del Festival si è esibito due volte, scegliendo di scendere tra la platea per cantare a stretto contatto con i fan. Proprio durante uno di questi momenti, però, è inciampato sulle scale senza accorgersi che mancassero alcuni gradini, finendo a terra sotto gli occhi dei presenti. Un fuori programma che ha colto tutti di sorpresa ma che non ha rovinato l’atmosfera di festa.

In studio non sono mancati commenti e battute sul futuro della kermesse. Quando una giornalista ha ipotizzato un possibile trasferimento del Festival a Napoli, parte del pubblico ha reagito con qualche fischio. Sal Da Vinci ha ripercorso il suo lungo cammino verso la vittoria: «Mi hanno chiamato tredici volte prima di riuscire a salire sul palco di Sanremo. Nel 2009 fui prima eliminato, poi ripescato, e arrivai terzo. Alla fine sono riuscito a vincere. Se l’anno prossimo abbasseranno il limite di età, temo che non potrò più tornare in gara», ha detto con ironia.

Levante: “Nessuna censura”, poi il bacio in diretta con Mara Venier

Spazio anche a Levante, salita sul palco per interpretare il brano “Sei tu”. L’artista ha chiarito quanto accaduto nei giorni precedenti in merito al bacio con Gaia, spiegando che non si è trattato di un gesto programmato.

«È stato un momento di grande complicità e amicizia», ha raccontato. «Grazie a questa cover ho scoperto una nuova amica. Il bacio non era previsto durante le prove e la regia aveva preparato un’inquadratura dall’alto».

A quel punto Mara Venier ha sdrammatizzato invitandola a darle un bacio. Levante ha accettato e le due si sono baciate tra gli applausi del pubblico. «Ci sono tante battaglie importanti da portare avanti, ma in questo caso non c’è stata alcuna censura», ha concluso la cantante, chiudendo il siparietto con un messaggio chiaro