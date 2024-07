Kit fotovoltaici “Off Grid” e pompe pozzo ad energia solare. Il futuro ecologico è adesso

Il kit fotovoltaico isolato o detto “off-grid“ è quello che permette di produrre e avere energia dove la rete elettrica convenzionale non arriva o quando non si vuole ricorrere ad essa. Il kit fotovoltaico domestico isolato che offriamo noi di GDF Energy comprende tutti i componenti necessari per l’installazione fotovoltaica isolata: pannello solare, inverter, batteria e cablaggio con una garanzia fino a 25 anni.

Questi kit solari domestici isolati sono appositamente progettati per essere utilizzati in impianti fotovoltaici a isola o in abitazioni dove non si desidera attingere totalmente dalla rete elettrica. Per questo motivo è fondamentale utilizzare un pannello solare per catturare l’energia, un inverter per trasformarla e batterie solari per immagazzinare l’energia prodotta.

Uno dei plus di questa tipologia di kit è inoltre che non necessitano di autorizzazioni come i normali impianti connessi alla rete e comunicazioni ai gestori di corrente e sono normalmente detraibili al 50% in dichiarazione dei redditi per la durata totale di 10 anni.

Altri prodotti, sempre off grid , molto attuali sono i kit pompe pozzo ad energia solare.

I sistemi solari di pompaggio dell’acqua sono diventati una soluzione economica ed ecologica per molti agricoltori e individui che vivono in aree isolate. I kit di pompe solari per l’acqua sono la soluzione perfetta per estrarre l’acqua da pozzi o stagni. Questi tipi di sistemi hanno molteplici usi nelle case, nelle fattorie, nei frutteti o per l’irrigazione . Inoltre, il kit di pompaggio solare include pompe per acqua di superficie o sommergibili che funzionano con i pannelli solari.

Questi kit si compongono di una pompa pozzo con funzionamento ad energia solare ( DC ) Questa viene fornita da pannelli solari che, direttamente o tramite un controller, mettono in funzione la pompa stessa. Questi kit sono perfetti in zone dove si necessiti estrarre acqua potabile o per irrigazione o per l’abbeveraggio di animali e per allevamenti dove non arriva la corrente elettrica

Kit pre studiati dai nostri tecnici di GDF Energy per il corretto funzionamento e per le diverse apllicazioni con prevalenze da 30 metri fino a 190mt. coprendo così le più svariate esigenze.

Allo stesso modo possiamo alimentare una pompa per il filtraggio di una piscina con l’apposito kit fotovoltaico.

In un momento storico di transizione energetica come quello che stiamo vivendo oltre che di incertezza sui mercati finanziari di tutto il mondo l’energia fotovoltaica off grid è la soluzione

Bisogna considerare i vantaggi di questa energia sotto due aspetti: ambientali ed economici. Prima di tutto, come anticipato, l’energia solare ci permette di ridurre drasticamente i costi delle bollette, sin da subito. Avere un maggiore controllo delle proprie spese, soprattutto per le famiglie, è un imperativo, costrette ogni mese a calcolare il budget in modo preciso per far fronte ai rincari delle bollette, così come del supermercato, e non solo. In alternativa, ricordiamo che installando un impianto ad accumulo, per esempio, è possibile vendere l’energia superflua. Dunque, sì, può rappresentare anche una fonte economica.

Non dobbiamo però mai dimenticare i vantaggi ambientali. Perché, di fatto, di questo parliamo: ridurre la propria impronta di carbonio e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Dal momento in cui l’energia solare non produce emissioni nocive di gas serra o inquinanti atmosferici, ci dà un modo concreto per migliorare la qualità dell’aria e a preservare l’ambiente per le future generazioni. Se prendiamo come esempio il carbone o il petrolio, sappiamo che queste fonti di energia non rinnovabili sono limitate e inquinanti: quello che possiamo fare, qui e adesso, è sostenere davvero l’unica casa che abbiamo, ovvero il nostro pianeta, la Terra, e consegnare un mondo migliore nelle mani dei nostri figli, dei nostri nipoti. Nelle mani di tutto il genere umano e di ogni forma di vita.