Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aeroporto di Foggia, oltre 160 milioni di euro per il Gino Lisa

Via libera alla compatibilità ambientale del Masterplan dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, con orizzonte al 2035. Il provvedimento è stato adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, su proposta dell’ENAC.

Il piano prevede oltre 160 milioni di euro di investimenti per potenziare lo scalo, sia per il traffico commerciale sia per le attività di Protezione Civile.

Tra gli interventi programmati figurano la nuova aerostazione passeggeri, il cui progetto esecutivo è già in corso, e i piazzali di sosta degli aeromobili, per i quali è in fase di sottoscrizione il contratto.

In fase di progettazione avanzata anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco, la base della Protezione Civile nell’area del Villaggio Azzurro, la torre di controllo digitale, la riqualificazione degli hangar e un nuovo impianto fotovoltaico. Il potenziamento della pista di volo è già stato realizzato.

Il Masterplan conferma inoltre la doppia funzione del Gino Lisa, individuato dalla Regione Puglia come base della Protezione Civile regionale, oltre che come aeroporto commerciale.

«Gli oltre 160 milioni di euro previsti dal Piano degli Investimenti testimoniano una visione concreta e di lungo periodo», ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

Il prossimo passaggio sarà la verifica della compatibilità urbanistica, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.