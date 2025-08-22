Katia Ricciarelli: “Baudo aveva intestato due appartamenti a Dina”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio sulla scomparsa di Pippo Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004, rivelando il suo profondo dolore e un senso di amarezza. In un’intervista a “Gente”, la cantante ha raccontato di aver appreso della morte del conduttore dalla televisione, senza che nessuno del suo entourage l’avesse avvisata. “Ho un grande e immenso dolore nel cuore” ha esordito, sottolineando di aver sperato per anni in una telefonata da parte sua.

Katia Ricciarelli contro Dina, l’assistente di Baudo

La Ricciarelli ha puntato il dito contro lo staff di Baudo, in particolare contro la sua assistente Dina Minna, accusandoli di averle sempre messo i “bastoni fra le ruote”. Ha raccontato di aver tentato più volte di mettersi in contatto con il suo ex marito negli ultimi anni, ma di essere stata costantemente ostacolata e tenuta all’oscuro delle sue condizioni di salute.

La rivelazione più sorprendente è arrivata quando ha menzionato un’ammissione di Baudo stesso, che le avrebbe confidato di aver intestato due appartamenti a Roma alla sua assistente. “Questo fa capire tutto” ha chiosato la Ricciarelli, suggerendo che tale gesto spiegasse il comportamento dello staff. Nonostante il dolore, ha concluso con un messaggio affettuoso, sperando di potersi riunire con lui nell’aldilà “per farci quattro risate”.