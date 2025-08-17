Morte Pippo Baudo, il dolore dell’ex moglie Katia Ricciarelli: “Non aveva le persone giuste accanto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scomparsa di Pippo Baudo, gigante della televisione italiana, ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di chi lo ha amato. Tra le voci più commosse spicca quella dell’ex moglie, Katia Ricciarelli, che ha condiviso un ricordo intriso di affetto e amarezza. “Sono sconvolta, con la sua morte mi sento molto sola” ha dichiarato la soprano a Rainews24, equiparando questo dolore a quello provato per la perdita della madre.

Il legame tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Nonostante non fossero più in contatto negli ultimi anni, il legame tra i due era rimasto profondo, come testimoniato da un recente abbraccio all’Arena di Verona, un gesto che non aveva bisogno di parole. Ricciarelli ha ricordato Baudo come “il più grande di tutti” e un uomo sempre disponibile verso i giovani.

Tuttavia, alle parole di stima si è aggiunta una rivelazione inaspettata. Secondo la Ricciarelli, negli ultimi tempi il conduttore non era circondato dalle persone giuste. “È stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose” ha affermato, suggerendo che non gli sia stato portato il rispetto dovuto. Un commento amaro che getta un’ombra sugli ultimi anni di un’icona nazionale.