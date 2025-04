Kate Middleton “umiliata” da Meghan Markle: cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembra proprio che Kate Middleton debba fare spazio. A quanto pare, non è più l’unica royal capace di far impazzire il mercato con un semplice prodotto. Stavolta è Meghan Markle a mandare in tilt le vendite: le sue creme spalmabili al lampone, lanciate da poco, sono andate esaurite nel giro di pochi minuti. E parliamo di un prodotto tutt’altro che economico. Il successo è stato immediato, quasi virale, confermando il forte ascendente che la duchessa di Sussex continua ad avere sul pubblico, nonostante (o forse proprio grazie a) la sua distanza dalla royal family. Il messaggio? Anche Meghan, quando vuole, sa dettare tendenze (e far vendere) eccome.

Che cos’è l’ “effetto Kate”



Non è un segreto che Kate Middleton abbia il potere – quasi magico – di trasformare qualunque capo o accessorio in un oggetto del desiderio. Il fenomeno è talmente diffuso che è stato ribattezzato “effetto Kate”: basta che la Principessa del Galles indossi qualcosa perché, nel giro di poche ore, quel prodotto vada irrimediabilmente sold out. Un’influenza talmente potente da risultare, a volte, persino dannosa. Alcuni piccoli brand britannici, diventati famosi da un giorno all’altro grazie a lei, non sono riusciti a reggere l’ondata di ordini. Il paradosso? Troppo successo, troppe richieste… e alla fine, la chiusura forzata. Nonostante ciò, l’impatto di Kate sul mondo del fashion e del lifestyle è talmente rilevante che Re Carlo le ha concesso un privilegio unico: la possibilità di assegnare il Royal Warrant, la più alta onorificenza per le aziende britanniche. Un riconoscimento che nemmeno Lady Diana, con tutto il suo iconico carisma, aveva ricevuto.

Mentre Kate si defila, Meghan conquista la scena (e il mercato)



Negli ultimi tempi, Kate Middleton sembra aver messo da parte l’effetto wow dei suoi look impeccabili. Dopo la diagnosi di cancro, comprensibilmente, ha scelto di concentrarsi su ciò che conta davvero: la qualità delle sue azioni pubbliche, l’impegno sociale, la discrezione. Una presenza più sobria, più riflessiva. E in questo spazio lasciato libero, Meghan Markle si è inserita con disinvoltura. Lontana da Buckingham Palace ma più vicina che mai al cuore del business, Meghan si sta rivelando una vera imprenditrice. I suoi prodotti biologici e naturali – tra creme spalmabili, cosmetici e soluzioni per il benessere – stanno andando a ruba. Un successo amplificato dalla sua nuova docuserie su Netflix, Meghan, With Love, in cui tra consigli di cucina, giardinaggio e cura della casa, la duchessa promuove con grazia i prodotti del suo brand. Un mix ben calibrato di lifestyle e marketing, che ha già conquistato una larga fetta di pubblico.