Kate Middleton in velluto: red carpet trionfo dopo due anni

Kate Middleton e il principe William hanno fatto il loro ritorno sul red carpet il 19 novembre al Royal Variety Performance di Londra. La principessa ha sfoggiato un elegante abito in velluto bordeaux che ha conquistato i flash dei fotografi dopo due anni di assenza da eventi ufficiali.

Il look da principessa

Il vestito di Kate, firmato da una celebre maison britannica, ha dominato le prime pagine dei magazine di moda. L’ensemble completo con accessori coordinati dimostrava il pieno recupero della principessa. William, in smoking classico, appariva visibilmente sollevato accanto alla moglie. La coppia ha ricevuto una “standing ovation” dal pubblico presente.

Il ritorno pubblico di Kate segna una nuova fase per i Windsor. Gli osservatori reali hanno notato la serenità della coppia. Gente.it ha commentato: “Kate è più radiosa che mai”, sottolineando la forza dimostrata.