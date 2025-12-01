Kate Middleton: concerto Natale Westminster il 5 dicembre 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Kate Middleton si prepara ad ospitare il tradizionale concerto di Natale “Together at Christmas” il 5 dicembre presso l’Abbazia di Westminster. La quinta edizione dell’evento accoglierà 1.600 invitati, inclusi membri della Royal Family e personalità dello spettacolo come Kate Winslet.

Celebrare l’amore in tutte le forme

Il tema di quest’anno celebra “l’amore in tutte le sue forme”, un messaggio particolarmente significativo dopo l’anno difficile vissuto dalla principessa. Kate ha invitato personalmente l’attrice premio Oscar, che si esibirà durante la serata. Il concerto sarà trasmesso su BBC durante le festività natalizie.

La tradizione, iniziata nel 2021, è diventata un appuntamento imperdibile. Buckingham Palace ha confermato la presenza del principe William e dei figli. L’evento sarà in diretta concorrenza con lo speciale Netflix di Meghan Markle.