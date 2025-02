Kate Middleton provocherebbe le ire di Camilla a palazzo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Kate Middleton ha sempre protetto con determinazione la privacy dei suoi figli, costruendo un’immagine familiare impeccabile lontana dai riflettori. Questa volta, però, ha deciso di rafforzare ancora di più il suo muro di riservatezza, infrangendo le consuetudini di palazzo e senza preoccuparsi di consultare Camilla. La sua priorità resta offrire ai suoi bambini un’infanzia serena, al riparo dai flash e dal clamore mediatico. E poco importa se la Regina Consorte non approva: a Kensington Palace le decisioni di Kate non si discutono, si seguono.

Kate Middleton protegge i figli dai paparazzi

Kate Middleton è irremovibile: i suoi figli devono crescere lontano dall’assedio dei paparazzi, soprattutto durante le vacanze scolastiche. Niente scatti rubati, niente immagini diffuse senza consenso. Libertà sì, con giochi in giardino e giornate spensierate, ma sempre al riparo dagli obiettivi indiscreti. Non si tratta di una decisione improvvisata, ma di un piano studiato da tempo. Già nel 2015, quando erano ancora Duchi di Cambridge, Kate e William avevano lanciato un avvertimento ai media: stop alle foto non autorizzate, un provvedimento resosi necessario dopo inquietanti episodi di stalking ai danni del piccolo George. Da quel momento, l’immagine pubblica dei figli è diventata un affare di famiglia, gestito con rigore sotto l’attento controllo di Kate.

Kate Middleton sorridente

Camilla potrebbe non essere d’accordo

A Buckingham Palace, ogni mossa di Kate Middleton è sotto osservazione. La tradizione, seppur non scritta, impone che certe decisioni – soprattutto quelle che riguardano l’immagine pubblica – sianono discusse tra i vertici della famiglia reale. E proprio qui nasce la presunta frizione con Camilla. La Regina Consorte, presenza fissa nei salotti del potere, non ama le iniziative solitarie. Per lei, l’esposizione mediatica è parte integrante del ruolo reale, un ingranaggio ben collaudato in cui ogni fotografia, apparizione o dichiarazione contribuisce a modellare la percezione della monarchia. Un sistema che Kate sembra intenzionata a ridisegnare, anteponendo la protezione dei figli alle dinamiche di corte.