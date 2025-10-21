Juliana Moreira ed i problemi con le dimensioni del seno
Juliana Moreira ha recentemente condiviso un importante episodio della sua vita, rivelando di aver affrontato un percorso difficile legato alla dimensione del suo seno. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, la showgirl brasiliana ha confidato di aver avuto un seno che è passato dalla quinta alla tredicesima misura, un dato che ha influenzato negativamente il suo benessere e la sua autostima. Sportiva e amante delle arti marziali, Juliana ha spiegato come il peso e la grandezza del suo seno siano diventati un vero e proprio disagio, specialmente durante la gravidanza e l’allattamento, che sono durati 10 mesi.
Gli interventi chirurgici di Juliana Moreira
Per sentirsi di nuovo a suo agio nel corpo, ha deciso di sottoporsi a interventi chirurgici, affrontando dapprima un primo tentativo con un taglio intorno all’aureola, per ridurre le dimensioni senza cicatrici visibili. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata insufficiente, portandola a sottoporsi a ben quattro operazioni. Alla fine, Juliana ha optato per una mastopessi completa con cicatrice verticale, ritenendo questa la soluzione più efficace per ritrovare il suo equilibrio e la serenità. La sua testimonianza sottolinea come le scelte sul proprio corpo siano spesso dettate da motivazioni profonde e personali, e invita a non giudicare senza conoscere le motivazioni dietro le decisioni altrui.