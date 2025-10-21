Juliana Moreira ed i problemi con le dimensioni del seno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Juliana Moreira ha recentemente condiviso un importante episodio della sua vita, rivelando di aver affrontato un percorso difficile legato alla dimensione del suo seno. Ospite nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, la showgirl brasiliana ha confidato di aver avuto un seno che è passato dalla quinta alla tredicesima misura, un dato che ha influenzato negativamente il suo benessere e la sua autostima. Sportiva e amante delle arti marziali, Juliana ha spiegato come il peso e la grandezza del suo seno siano diventati un vero e proprio disagio, specialmente durante la gravidanza e l’allattamento, che sono durati 10 mesi.

Gli interventi chirurgici di Juliana Moreira

Per sentirsi di nuovo a suo agio nel corpo, ha deciso di sottoporsi a interventi chirurgici, affrontando dapprima un primo tentativo con un taglio intorno all’aureola, per ridurre le dimensioni senza cicatrici visibili. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata insufficiente, portandola a sottoporsi a ben quattro operazioni. Alla fine, Juliana ha optato per una mastopessi completa con cicatrice verticale, ritenendo questa la soluzione più efficace per ritrovare il suo equilibrio e la serenità. La sua testimonianza sottolinea come le scelte sul proprio corpo siano spesso dettate da motivazioni profonde e personali, e invita a non giudicare senza conoscere le motivazioni dietro le decisioni altrui.