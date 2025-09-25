Jessica Morlacchi parla della sua esperienza con la chirurgia estetica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jessica Morlacchi è stata ospite de La Volta Buona, dove ha raccontato senza veli la sua esperienza con la chirurgia estetica. La cantante, che a 14 anni vinse Sanremo con i Gazzosa e quest’anno ha vinto il Grande Fratello, ha spiegato di aver fatto il primo intervento al naso nel 2021: “Non è andata come speravo”.

La reazione della madre

Ha aggiunto di aver scelto una professionista molto giovane, con possibili ripercussioni sui risultati e sul costo. Successivamente, ha rifatto anche le labbra quando aveva 25 anni: “Ho visto mia madre in lacrime al ritorno a casa, ma ora mi dice che sono felice”. In collegamento con i genitori, il padre ha inviato un videomessaggio ironico ma affettuoso: “Il problema non è il naso, è il carattere”. La madre, in studio, ha ironizzato: “Almeno i capelli, io non mi sono rifatta niente”. Un confronto sincero tra scelte estetiche e famiglia.