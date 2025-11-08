Helena Prestes, disavventura per l’ex gieffina in Brasile: ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo grazie all’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. La 35enne si trova attualmente in Brasile per un viaggio-lavoro insieme a Cometa Living, un club esclusivo di membri con la passione del kite surf. In queste ultime ore, l’ex gieffina ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram, dove si sono collegate oltre 3 mila utenti. In questo frangente, Helena Prestes si è mostrata al tramonto mentre cavalca un cavallo sulle spiagge di Prea. La modella brasiliana ha quindi informato i suoi utenti di essere felicissima di questo viaggio.

Helena Prestes ha perso la telecamera durante la diretta su Instagram

La modella brasiliana è rimasta vittima di una piccola disavventura subito dopo la diretta fatta su Instagram a bordo di un cavallo. Helena Prestes ha raccontato tutto sui social dov’è molto attiva. La 35enne ha pubblicato due post nel suo profilo X in cui afferma di aver perso la telecamera di ultima generazione che aveva legato al collo durante la cavalcata al tramonto sulle spiagge di Prea in Brasile. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “HO PERSO LA INSTA360 GO 3s …” con tanti emoj tristi. Un piccolo imprevisto per la modella che si sta godendo un viaggio da favola nella sua terra che l’ha vista nascere e crescere prima del suo arrivo in Italia.