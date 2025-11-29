Helena Prestes a Roma: ecco dov’è stata beccata l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha saputo conquistare i cuori di tantissime persone durante la sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello dov’è arrivata seconda. Nel corso delle ultime ore, la 35enne è tornata a far parlare di sé per alcune storie pubblicate sui social. Helena Prestes si è recata a Roma dove ha preso parte ad un evento. La donna ha inaugurato una nota spa della Capitale. In una storia pubblicata su Instagram si vede l’ex gieffina farsi un massaggio da una professionista mentre in un’ altra la si vede durante il taglio del nastro per l’apertura del centro benessere.

Helena Prestes contro gli attacchi social

Nel frattempo, la modella brasiliana ha voluto rispondere agli attacchi social di cui è spesso oggetto. Helena Prestes ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok con la seguente didascalia: “Quando dicono che i soldi possono comprare la felicità, eccomi qua a comprare ogni tipo di felicità perché lavoro duro e me lo merito ca..o”. Solo alcune ore prima, la donna aveva difeso la sua storia d’amore con Javier Martinez da un ennesimo attacco di un hater. In quel frangente, l’ex gieffina aveva scritto: “Non sai nulla di me, di noi. Non ho bisogno e non seguo consigli, questa piattaforma è mia. Noi facciamo quello che vogliamo e non quello che pensi sia giusto tu. “