Javier Martinez torna sui social: “Non poteva mancare”, ecco cosa ha fatto

Javier Martinez è tornato a far palare di sé. L’uomo si sta godendo le ultime vacanze prima di tornare alla sua grande passione, la pallavolo. Il pallavolista del Terni volley academy si trova in Sardegna in compagnia di Helena Prestes, la fidanzata che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello con la quale ha una storia da 6 mesi. Proprio in questo frangente il 30enne argentino è tornato a farsi sentire sui social. Javier Martinez ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede a bordo di un’imbarcazione con la seguente didascalia: “la storia da boomer non poteva mancare”. L’uomo ha dimostrato di non essere molto amante dei social nonostante il grane seguito avuto dall’esperienza al Grande fratello.

Javier Martinez è pronto a tornare in campo

Javier Martinez si sta godendo le ultime vacanze in Sardegna con Helena Prestes prima di tornare a lavoro. L’uomo è stato preso dal Terni volley academy per la prossima stagione in partenza dal 1° settembre. In alcune recenti interviste, lo schiacciatore argentino ha affermato che andrà a convivere con la modella brasiliana a Terni, città della sua squadra di volley. L’uomo ha inoltre rivelato i motivi per quale ha deciso di far ritorno in campo, dichiarando in questo modo: “Voglio dimostrare ciò che valgo, perché non voglio che il personaggio superi l’atleta. Sono super gasato per questa nuova possibilità e ribadisco che sono le condizioni peggiori a rendere i momenti straordinari.“