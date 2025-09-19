Javier Martinez torna in campo ed è un successo: palazzetto pieno per la prima amichevole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ma questa volta non per la sua storia d’amore con Helena Prestes, ma bensì per la sua carriera come pallavolista. L’uomo ha disputato la sua prima amichevole con la sua squadra, la Terni Volley Academy. Nella serata del 19 settembre, l’ex gieffino insieme ai suoi compagni di squadra hanno disputato una partita contro Altotevere Volley presso il palazzetto Pala di Vittorio di Terni. Una prima uscita che si è rivelata un vero e proprio successo visto la presenza di oltre 500 persone a fare il tifo per la squadra. Javier Martinez si è messo in mostra con alcune battute e schiacciate in alcuni momenti cruciali della partita.

Successo per il ritorno in campo di Javier Martinez: assente Helena Prestes

Il ritorno in campo di Javier Martinez è stato un vero e proprio successo. Oltre 500 persone erano presenti al palazzetto di Terni per sostenere l’ex gieffino e tutti i suoi compagni di squadra nella prima amichevole in vista della partenza del campionato di A3. Anche in rete, i fan hanno sostenuto lo schiacciatore argentino, mandando in tendenza su X lo slogan della squadra. Grande assente Helena Prestes, che da ormai sette mesi fa coppia fissa con il 30enne argentino. La donna sta registrando un programma per Amazon Prime Video. La modella brasiliana è stata annunciata come concorrente di The fifty, un nuovo reality show che debutterà nel 2026 sulla piattaforma a pagamento.