Helena Prestes già protagonista di The Fifty, l’indiscrezione: “Dato filo da torcere a tutti”

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna è stata la grande protagonista della passata stagione televisiva con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello dove si è classificata in seconda posizione. Dopo aver trascorso l’estate insieme al compagno Javier Martinez tra l’Italia e l’estero, l’ex gieffina è tornata subito al lavoro. La donna è stata annunciata come concorrente della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che andrà in onda in primavera 2026 sulla piattaforma in streaming. Nel programma, Helena Prestes insieme ad altri concorrenti si sfideranno in prove fisiche e di cultura per vincere il montepremi finale.

Helena Prestes avrebbe vinto molte prove durante le riprese di The Fifty

La compagna di Javier Martinez è stata annunciata tra le concorrenti di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che vede nel cast anche la sua acerrima nemica Shaila Gatta e Paolo Noise, con il quale aveva discusso all’Isola dei famosi. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal programma, Helena Prestes si starebbe già mettendo in mostra. Il portale LolloMagazine ha fatto sapere in merito alla 35enne: “spirito combattivo, tanta grinta ed un’invidiabile determinazione. Pare che abbia dato del filo da torcere a tutti, vincendo gran parte delle sfide a squadra e non.” Insomma, la donna sarebbe la protagonista indiscussa del reality show, le cui riprese termineranno il prossimo 22 settembre.