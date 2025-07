Javier Martinez torna in campo e lancia un appello ai fan: “Venite a sostenerci”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, dove oltre ad ottenere un notevole successo ha trovato anche l’amore tra le braccia di Helena Prestes, con la quale ha una storia d’amore da 5 mesi. Nel corso delle ultime settimane, il pallavolista argentino era finito al centro dell’attenzione in merito al suo futuro lavorativo. Infatti, il sito ufficiale della Lega volley aveva annunciato Javier Martinez come nuovo giocatore della Terni volley academy, una nuova squadra di pallavolo che milita nel campionato di seria A3. A distanza di alcune settimane, ecco che oggi la pagina ufficiale della squadra umbra ha ufficializzato l’ingaggio del 30enne di Cordoba nel ruolo di schiacciatore per la prossima stagione in partenza da ottobre. Un annuncio che ha scatenato i fan, che non vedono l’ora di rivedere il fidanzato di Helena Prestes in campo.

Javier Martinez non vede l’ora di tornare a giocare a pallavolo

Nel frattempo, Javier Martinez ha confermato il suo ingaggio nella squadra umbra. L’ex concorrente del Grande fratello ha postato il post condiviso dal Terni volley academiy nelle sue storie di Instagram con la seguente didascalia: “vediamo se mi riesce ancora come si fa”. L’uomo ha poi fatto una diretta condivisa con Helena Prestes su Tiktok. In questo frangente, il pallavolista argentino ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura professionale. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Tornerò a giocare a pallavolo, a Terni. Non vedo l’ora” per poi lanciare un appello ai suoi numerosi sostenitori “venite a sostenerci”.