Javier Martinez, speciale messaggio per un’ex gieffina: “A tanti altri di questi…”

Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande Fratello più amati dell’ultima edizione. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore. Il 30enne di Cordoba ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 400 mila persone. L’uomo ha voluto mandare uno speciale messaggio ad un’ex gieffina in occasione del suo compleanno. Si tratta di Maria Vittoria Minghetti che con il fidanzato di Helena Prestes ha condiviso l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Nella storia postata da Javier Martinez si leggono le seguenti parole: “Auguri super nana. A tanti altri di questi sguardi accusatori” con una foto di lui e di Maria Vittoria Minghetti sopra un divano della casa di Cinecittà. I due avevano allacciato un forte rapporto all’interno del programma fatto di stima reciproca.

Javier Martinez annuncia il ritorno in campo

Nel frattempo, Javier Martinez ha annunciato il suo ritorno in campo. Nel corso di una diretta Tiktok, il compagno di Helena Prestes ha affermato che sarebbe tornato a giocare a pallavolo dopo essersi messo alle spalle l’esperienza del Grande Fratello. Secondo quanto riportato dalla Lega Volley, il pallavolista argentino sarebbe stato ingaggio da Terni Volley Academy, squadra che milita in A3, per la prossima stagione che inizierà da ottobre. Una notizia che è stata presa nei migliori modi da parte dei sostenitori del 30enne, che no vedono l’ora di rivederlo fare ciò che ama di più.