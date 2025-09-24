Javier Martinez torna in campo con una tifosa speciale: presente Helena Prestes sugli spalti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino è tornato nuovamente in campo nella giornata di mercoledì 24 settembre. L’uomo ha svolto la sua seconda amichevole insieme alla Terni Volley Academy contro Abba Pineto Volley, un team che milita in A2. Nonostante la partita sia stata persa, l’atleta professionista ha potuto contare sul sostegno di una tifosa speciale. Helena Prestes è stata paparazzata sugli spalti del palazzetto che ha ospitato la squadra della città umbra a Teramo. In questo frangente, la modella brasiliana ha potuto assistere alle gesta in campo di Javier Martinez, con la quale fa coppia fissa da ormai 7 mesi. La donna ha riabbracciato il compagno in seguito alla partecipazione in un nuovo reality show

Helena Prestes a vedere la partita di Javier Martinez a Teramo

Javier Martinez ed Helena Prestes sono tornati a far parlare di sé nella giornata del 24 settembre. La modella brasiliana ha assistito alla partita del compagno a bordo campo a Teramo dove si è svolta l’amichevole. In alcune foto postate sui social si vede l’ex gieffina mentre tiene in mano una macchina fotografica per scattare alcune foto allo schiacciatore del Terni Volley Academy. Gli Helevier si sono ritrovati dopo essere stati distanti per otto giorno. La modella brasiliana è infatti preso parte alle riprese di The Fifty, un nuovo reality show che verrà lanciato nel 2026 sulla piattaforma Amazon Prime Video.