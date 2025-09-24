Helena Prestes e Shaila Gatta amiche dopo The Fifty? Tutta la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state le grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà da lunedì 29 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. All’interno della casa di Cinecittà la modella e l’ex velina di Striscia La Notizia non si sono mai risparmiate, tanto da dare vita a furiose lite. Tuttavia sembra che qualcosa sia cambiato. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno sotterrato l’ascia di guerra per ritrovarsi in una nuova avventura targata Amazon Prime Video. Nessuno avrebbe scommesso su di una loro riappacificazione invece è successo questo. Le due ex gieffine hanno iniziato a parlarsi, sotterrando vecchi rancori legati ad alcune dinamiche presenti all’interno del Grande Fratello.

Shaila Gatta ha fatto un primo passo verso Helena Prestes

Shaila Gatta sembra sia stata la prima a fare il primo passo verso una pace con Helena Prestes. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex velina di Striscia La Notizia si sarebbe avvicinata alla modella, raccontandole dettagli sulla fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato conosciuto all’interno del Grande Fratello. Questo ha portato le due grandi rivali a riavvicinarsi lasciandosi il passato alle spalle. Nel frattempo, entrambe avrebbero raggiunto le fasi finali di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video in cui saranno protagoniste a partire dalla primavera 2026.