Javier Martinez torna alla beach volley prima del ritorno in tv con Helena Prestes

Javier Martinez è stato molto apprezzato durante la sua esperienza all’interno del Grande Fratello. Il pallavolista argentino ha conquistato il pubblico grazie al suo comportamento mai sopra le righe e per la relazione con Helena Prestes. Dopo aver trascorso una settimana in Sardegna per riabbracciare il padre ed i due fratelli, il 30enne argentino è atteso domani 28 giugno ad un evento nella riviera romagnola. L’uomo sarà il protagonista di SandRimini, un evento sportivo nato in memoria di Sandro Bucchi da un’idea dell’ex giocatore di basket Carlton Myers. Nel corso della manifestazione saranno presenti tornei di basket a 3, di padel e di beach volley. Proprio Javier Martinez parteciperà ad una partita di pallavolo sulla spiaggia di Rimini insieme ad altri ospiti con l’obbiettivo di raccogliere fondi per le associazioni locali.

Javier Martinez protagonista di SandRimini prima di Celebrity Chef con Helena Prestes

Il pallavolista argentino sarà uno dei protagonisti di SandRimini, un evento sportivo a scopo benefico ideato da Carlton Myers, ex stella della nazionale di basket. Javier Martinez inoltre tornerà presto in televisione al fianco di Helena Prestes, con la quale ha iniziato una storia da ormai quattro mesi. La coppia sarà la protagonista della nuova stagione di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su TV8. In questo frangente, gli Helevier si sfideranno dietro ai fornelli con tre pietanze con lo scopo di conquistare i giudici. Al momento non è stato ancora reso noto quando avverrà la messa in onda della puntata con Helena Prestes e il pallavolista argentino ma con molta probabilità tra settembre e ottobre su TV8.