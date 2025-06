Helena Prestes e Javier Martinez tornano in tv dopo il Grande Fratello: ecco dove saranno ospiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due hanno appena fatto una vacanza di una settimana in Sardegna dove la modella brasiliana ha avuto la possibilità di conoscere la famiglia del compagno. Una volta tornati a Milano, la coppia è tornata subito agli impegni lavorativi. Helena Prestes insieme a Javier Martinez hanno registrato una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese in onda su TV8 con grande risultati in termini di ascolti. Per i fan sarà l’occasione di rivedere gli Helevier in televisione dopo l’esperienza fatta nella casa del Grande Fratello. In questo caso, la coppia si metterà alla prova tra i fornelli.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti della nuova edizione di Celebrity Chef

Gli Helevier saranno i protagonisti della nuova stagione di Celebrity Chef, format ideato da Alessandro Borghese su TV8. Nel programma Helena Prestes e Javier Martinez si improvviseranno chef, tanto da preparare un menù formato da tre portate aiutati dalla brigata del ristorante. In questo frangente, la coppia si contenderà la vittoria come miglior chef della serata. Con molta probabilità la messa in onda della nuova edizione di Celebrity Chef è prevista tra settembre/ottobre su TV8 salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Nel frattempo, il pallavolista argentino è atteso sabato 28 giugno nella riviera romagnola per partecipare a Sand Rimini dove prenderà parte ad una partita di beach volley a scopo benefico. Un momento d’oro per la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello.