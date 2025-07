Javier Martinez torna a giocare, l’ex gieffino rompe il silenzio: “Vivo per questo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé. Il pallavolista argentino ha appena trascorso alcuni giorni in Grecia dove ha festeggiato il compleanno di Helena Prestes, che ha compiuto 35 anni. Proprio qui l’uomo si è reso protagonista di uno sfogo social contro gli insulti ingiustificati di cui rimane vittima da quando è finito il Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, però, il 30enne è stato annunciato come nuovo giocatore della Terni Volley Academy, una squadra che milita nella serie A3 di pallavolo. Come si legge nel sito della Lega Volly, Javier Martinez è stato ingaggiato dalla squadra umbra per la nuova stagione che inizierà ad ottobre. Un annuncio che ha scatenato i suoi fan che non vedono l’ora di vedere il compagno di Helena Prestes fare quello che ama di più.

Javier Martinez annuncia il suo ritorno in campo su Tiktok

A distanza di alcune ore dall’annuncio, Javier Martinez ha fatto una breve diretta nel suo profilo Tiktok. Il pallavolista argentino ha annunciato che presto tornerà sul campo. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole, apparendo molto emozionato: “Non vedo l’ora di ritornare nel mio mondo sono nato per questo, vivo per questo”. Il 30enne di Cordoba ha quindi confermato la notizia che stava circolando da giorni. Nel frattempo, l’uomo si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia di Helena Prestes prima di tornare ad allenarsi in vista del grande ritorno. Proprio la modella brasiliana ha fatto una diretta su Tiktok dove ha ammesso che il suo cuore batte forte per un orso, il soprannome che lei ha dato al fidanzato all’interno del Grande Fratello.