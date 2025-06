Helena Prestes, dedica d’amore a Javier Martinez: “La miglior parte è lui”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano attualmente a Capri, dove hanno preso parte all’ultima edizione di Vip Champion, un evento che unisce imprenditori e vip dello spettacolo. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello ha preso parte a diverse attività, apparendo molto complici e innamorati. In particolare, la modella brasiliana si è resa protagonista di un siparietto con Belen Rodriguez, anche lei presente all’evento. Helena Prestes ha chiesto alla conduttrice di cantare una canzone spagnola con Javier Martinez, visto le loro origini argentine. Successivamente i due ex gieffini sono stati fotografati con Alfonso Signorini, che ha visto nascere la loro storia al Grande Fratello. Proprio il conduttore ha pubblicato una storia su Instagram del loro incontro con la seguente didascalia: “Capri in love”.

Helena Prestes, nuovo messaggio d’amore per Javier Martinez

In queste ultime ore, Helena Prestes ha scatenato fan con una nuova dedica d’amore per il compagno. La modella brasiliana ha commentato un edit di Javier Martinez pubblicato su una sua fanpage con le seguenti parole: “Esatto la miglior parte è lui!“. Nel filmato in questione si vede il pallavolista argentino compiere alcune smorfie buffe mentre fa un Tiktok insieme alla fidanzata. Gli Helevier così si fanno chiamare in rete sono una delle coppie più chiacchierate in questo momento. Grazie alla partecipazione al Grande Fratello, entrambi hanno ottenuto un notevole successo, tanto che la loro agenda è fitta di impegni. Dopo la tappa a Capri, non è da escludere che la coppia si concederà una nuova fuga d’amore.