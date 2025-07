Javier Martinez torna a giocare in A3, il retroscena: “E’ un professionista serio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez sta facendo molto parlare in queste ultime settimane. Il pallavolista argentino si trova attualmente a Padova per stare vicino alla sua famiglia. Il ragazzo ha annunciato che suo padre Mariano si è sottoposto ad un’operazione chirurgica che ha avuto esito positivo in una nota struttura ospedaliera del posto. Il 30enne di Cordoba ha inoltre fatto notizia per essere stato ingaggiato dal Terni Volley Academy per il prossimo campionato di pallavolo di seria A3. Javier Martinez ha deciso di tornare al suo primo amore dopo l’esperienza televisiva fatta al Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. L’uomo ha da diverso tempo una relazione stabile con Helena Prestes, modella brasiliana di 35 anni.

Il ct del Terni Volley Academy parla di Javier Martinez

Il pallavolista argentino è stato ufficializzato come schiacciatore del Terni Volley Academy, una squadra di pallavolo che milita in A3. A rompere il silenzio sull’ingaggio dell’ex concorrente del Grande Fratello sono arrivate le parole del ct della squadra, Giombini, che ha dichiarato le seguenti parole al sito ufficiale della Lega volley: “Javier Martinez è sicuramente uno dei giocatori di punta del nostro roster perchè oltre ad essere un bravo ragazzo è un professionista serio, che in allenamento dà sempre il 100% e poi può giocare come schiacciatore che come opposto.” L’uomo ha concluso, affermando di essere sicuro che tutti i giovani della sua squadra si impegneranno al massimo.