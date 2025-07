Javier Martinez torna a giocare a pallavolo: ecco in quale squadra giocherà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. L’uomo si trova attualmente in Grecia dove ha celebrato il compleanno della sua fidanzata Helena Prestes, conosciuta nella casa più spiata d’Italia. In queste ultime ore, il pallavolista argentino è finito al centro di un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip il 30enne tornerà a giocare a pallavolo. Un rumors che sembra essere fondato, visto che Javier Martinez appare nella lista dei giocatori della Terni Volley Academy, che debutterà nel campionato di volley A3. Il fidanzato di Helena Prestes è dato tra i tredici giocatori che andranno a comporre il roster della squadra umbra capitanata da Leondino Giombini, ex tecnico della Sarroch.

Javier Martinez giocherà per la Terni Volley Academy

Il pallavolista argentina tornerà nuovamente in campo ad un anno dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Javier Martinez giocherà per la Terni Volley Academy, una squadra nuova pronta a sorprendere nel campionato di A3 di pallavolo. Proprio il 30enne di Cordoba ha fatto parlare in queste ultime ore per un episodio avvenuto sui social. L’uomo è letteralmente sbottato contro alcuni fan, che sono tornati ad attaccarlo gratuitamente. Nel corso di una diretta Instagram di Helena Prestes, il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Ammiro la vostra perseveranza nell’inutilità di esistere, non capisco perché esistete dovete smettere di esistere e non avete senso”. Parole giuste che hanno scatenato la reazione del popolo social, i quale ha preso le parti dell’uomo.