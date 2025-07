Javier Martinez sbotta sui social: “Dovete smettere di esistere”, ecco con chi ce l’ha

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez si trova attualmente in vacanza in Grecia insieme ad Helena Prestes, che ieri 16 luglio ha compiuto 35 anni. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello si è mostra complice e innamorata in alcuni video e foto postati sui social. Proprio ieri la modella brasiliana ha voluto fare una diretta Instagram per mostrare i festeggiamenti del suo compleanno all’interno di un noto ristorante della zona. In questo frangente, il suo fidanzato si è reso protagonista di un gesto inaspettato. Javier Martinez, infatti, è letteralmente sbottato contro le zelena, ree di averlo insultato durante la live di Instagram. L’uomo ha dichiarato apparendo molto spazientito: “Per me dovete smettere, non avete senso” ed ancora “ammiro la vostra perseveranza nella nullità dell’esistere.” Parole severe ma giuste che hanno scatenato la reazione anche della compagna Helena Prestes, che ha provato a fermarlo.

Javier Martinez ha alzato la voce su Instagram

Il pallavolista argentino ha alzato la voce nel corso di una diretta fatta da Helena Prestes in occasione del suo compleanno su Instagram. Javier Martinez ha dimostrato di non sopportare più gli attacchi gratuiti che ogni giorno lo travolgono. Una situazione che non ha turbato l’armonia della serata. Il 30enne di Cordoba ha infatti una diretta nel suo profilo Instagram dove ha mostrato la compagna tagliare la torta di compleanno. In questo frangente, la modella di origine brasiliana è apparsa particolarmente grata per i messaggi di auguri ricevuti, affermando di stare vivendo il suo miglior momento.